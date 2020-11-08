«Здоровая сексуальность»: Айза поддержала Дзюбу после скандала с видео

Фото: instagram.com/aizalovesam

Бывшая жена рэпера Гуфа, блогер Айза Анохина опубликовала на своей странице в соцсети Instagram слова поддержки в адрес российского футболиста Артема Дзюбы после скандала с опубликованным в Сети роликом.

— Хочу поддержать Дзюбу и сказать, что нет ничего прекраснее здоровой сексуальности. Излучайте любовь и секс, мои дорогие взрослые подписчики, — написала Айза.

Подписчики звезды прокомментировали ее публикацию: «Здесь нет ничего постыдного»; «Здоровая сексуальность прекрасна, но не напоказ».

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Дзюбу мужчина.

После этого нападающий сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного просмотра. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи. Кроме того, спортсмен ограничил возможность комментирования своих сообщений.

Ранее Айза Анохина сама оказалась в похожей ситуации. Она случайно опубликовала в Instagram Stories интимное фото, которое спустя несколько секунд было удалено. Но снимок все же разошелся по Сети.

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