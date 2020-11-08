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«Забавные метаморфозы»: Харламов уличил в лицемерии Дудя и Моргенштерна
Фото: youtube.com/Forbes

«Забавные метаморфозы»: Харламов уличил в лицемерии Дудя и Моргенштерна

Виктория Родимкина

Звезды

Резидент Comedy Club Гарик Харламов на своей странице в соцсети Instagram опубликовал пост, в котором прокомментировал отрывок интервью Юрия Дудя с рэпером Моргенштерном.

Во время беседы Дудь и Моргенштерн оценили юмор Comedy Club. Моргенштерн заявил, что «этот юмор больше не смешной», Дудь отметил, что раньше в Comedy Club шутили над шоу-бизнесом, а потом его резиденты «сами в него превратились».

Харламов опубликовал видео, как рэпер и журналист, находясь в студии во время съемок передачи, смеются над шутками.

— Забавные метаморфозы Дудя и Моргенштерна. Академический пример лицемерия, на мой взгляд, — написал комик.

Он добавил, что передаче уже 18 лет и она будет жить до тех пор, пока у нее есть зритель.

«Забавные метаморфозы»: Харламов уличил в лицемерии Дудя и МоргенштернаФото: instagram.com/garikkharlamov

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Юрий ДудьГарик ХарламовМоргенштерн
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