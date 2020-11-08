Число участников школьных олимпиад растет

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Школьное олимпиадное движение, как и спорт, подчиняется принципу «массовое движение — фундамент великих побед». Почему важно участвовать в интеллектуальных состязаниях, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Ассоциации победителей олимпиад Артем Шишов.

Путь к большим победам, как известно, начинается с малого. Свои первые успехи ребята делают на школьном этапе Всероссийской олимпиады и отборочных турах Московской олимпиады школьников. Для ребят это и бесценный опыт, и возможность без экзаменов поступить в вуз своей мечты и после сделать карьеру в современном мегаполисе.

— Олимпиады — это возможность для каждого ребенка порешать интересные задания, применить нестандартное мышление, посмотреть на предмет с другой стороны, — отметил Артем Шишов.

По его мнению, все это помогает ребенку в учебе, мотивирует на изучение новых тем и вообще на изучение школьных предметов.

— Ведь на олимпиадах ты находишь новых друзей, попадаешь в сообщество таких же заинтересованных в предмете ребят. И учиться становится интереснее! — уверен он. — Мы часто замечаем, что после участия в олимпиадах у ребят улучшается успеваемость, кто-то определяется с профилем обучения, находит темы для исследовательских работ.

По его словам, с каждым годом растет количество ребят, интересующихся олимпиадами. Только в школьном этапе всероссийской олимпиады принимают участие сотни тысяч человек.

Кроме того, за последние десять лет результаты московских школьников на международных олимпиадах резко выросли. Если ранее победы были единичными, то сейчас это уже стало системой.

ЦИФРА

14 золотых и 7 серебряных медалей завоевали столичные школьники в прошлом году на международных олимпиадах.

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