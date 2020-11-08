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Жившая в стамбульском соборе Святой Софии кошка скончалась в возрасте 16 лет
Фото: instagram.com/hagiasophiacat

Жившая в стамбульском соборе Святой Софии кошка скончалась в возрасте 16 лет

Виктория Родимкина

Животные

Одна из самых известных в Сети кошек — Гли — умерла в возрасте 16 лет. Все эти годы она прожила в соборе Святой Софии в Стамбуле.

О смерти кошки стало известно из ее аккаунта в соцсети Instagram. Страницу Гли ведет местный экскурсовод.

— Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощалась с этой жизнью, где встретила миллионы людей, которые пришли в сердце мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце остались отпечатки моих лап, — говорится в сообщении.

Подписчики прокомментировали новость о смерти животного.

«Не могу поверить, мой милый друг! Я следил за тобой с тех пор, как усыновил стамбульскую кошку, которая сейчас живет в Италии. Покойся с миром, мы будем по тебе скучать!»; «Нам так жаль!»; «Ты была такой милашкой, и мне грустно, что у меня не было возможности лично встретиться с тобой в соборе Святой Софии», — написали поклонники.

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