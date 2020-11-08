Сотрудники столичной ГИБДД провели рейд в одном из таксомоторных парков Москвы

Инспектор ГИБДД Центрального административного округа Сергей Иванов проверяет техническое состояние такси, на котором выезжает водитель Александр Ющенков / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Сотрудники столичной ГИБДД провели рейд в одном из таксомоторных парков. Вместе с инспекторами Центрального округа на предприятие отправился и корреспондент «Вечерней Москвы».

Для рейда сотрудники Госавтоинспекции выбрали один из таксомоторных парков на границе между Центральным округом и Юго-Восточным. Капитан полиции Сергей Иванов запрашивает у руководства организации документацию, в том числе — на право работы, и внимательно изучает ее. Начальник технического отдела таксопарка Павел Корниюк в это время рассказывает, как строится работа.

— У нас ежедневно в рейс выходят чуть более 150 такси, — рассказывает Павел Корниюк. — Есть дежурный техник, который осматривает иномарки перед выездом и при возвращении. Он тщательно проверяет автомобили, следит, чтобы их техническое состояние было рабочее. Также особое внимание уделяется и медицинскому осмотру водителей.

И вот документы проверены, нарушений нет. Павел Корниюк провожает инспекторов в кабинет, где проводят осмотр таксистов. Там медсестра Наталья Галимова измеряет давление водителю Игорю Токареву.

—130 на 80, в норме, — констатирует медработница.

После этого Токарева проверяют на наличие алкоголя в крови. Мужчина дует в алкотестер, но цифры остаются на нуле. Абсолютно трезв.

— Мы очень внимательно подходим к осмотру и не допускаем в рейс тех, у кого прибор показывает хотя бы одну сотую промилле, — отмечает медсестра.

Далее мы с капитаном Ивановым проходим на площадку, где водитель Александр Юшенков осматривает свой автомобиль. Инспектор ГИБДД тоже проверяет, насколько готова иномарка к выезду в рейс. Водитель включает приборы: все лампы работают. Далее проверяется количество масла в специальном бачке. Все в норме. Полицейский проверяет все иномарки, выходящие в рейс. Осмотр показывает отсутствие нарушений. Однако не везде так соблюдают правила.

— Только в этом году в Центральном административном округе составлено 26 протоколов за то, что была неисправная тормозная или рулевая система, — сообщила старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД УВД по ЦАО Елена Муравская.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Долинин, заместитель начальника ОГИБДД УВД по ЦАО:

— Всего в 2020 году сотрудниками отдела технического надзора ГИБДД Центрального административного округа на водителей такси составлено 65 административных протоколов за наличие в авто неисправностей, на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) — 495. Также составлено 59 административных протоколов за выпуск на линию автомобилей с неисправностями, с которыми эксплуатация запрещена.

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