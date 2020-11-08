Более 40 нарушителей масочного режима выявили в столичных ТЦ в воскресенье

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

На востоке столицы в торговых центрах в воскресенье выявили более 40 нарушителей масочного режима. Об этом сообщил начальник отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Кузнецов 8 ноября.

— Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование торговых центров, расположенных в ВАО, на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. По результатам обследования выявлено 43 нарушения, — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что за нарушение такого рода предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей. По его словам, рейды прошли в трех торговых центрах на востоке столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Москвичи обязаны носить маски и перчатки местах массового скопления людей. В частности, в торговых центрах и в транспорте. Эти меры призваны не допустить распространение коронавируса.

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