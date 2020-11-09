Предпринимателей Москвы пригласили обсудить технологии в ресторанном бизнесе

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Столичных предпринимателей пригласили поучаствовать в дистанционном паблик-токе о технологиях в ресторанном бизнесе и ретейле. Об этом рассказала заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что деловая встреча в рамках проекта «Стартап-кафе» пройдет 12 ноября. В онлайн-формате предприниматели обсудят современные технологии в сферах производства, продажи и доставки продуктов питания. Эксперты поделятся своим мнением, а стартапы посоревнуются за звание лучших.

— Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнеров и инвесторов. Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ретейла. А лучший стартап, по мнению жюри, включат в городскую программу тестирования инноваций, — рассказала Наталья Сергунина.

Поучаствовать во встрече смогут представители технологичного бизнеса и торговых компаний, рестораторы и инвесторы. Перед мероприятием необходимо пройти регистрацию.

В конкурсе стартапов примут участие 17 проектов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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