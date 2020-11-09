Эксперты рассказали, кому придется платить за ОСАГО больше

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Водители стали чаще жаловаться в адрес страховщиков на неправильное применение коэффициента бонус-малус (КБМ). Владельцы автомобилей утверждают, что им присваивают слишком высокий КБМ, поэтому ОСАГО стоит дороже. Однако, по мнению специалистов, все дело в новой системе, которая видит всю историю и отменяет необоснованные скидки.

В российском союзе страховщиков отметили, что летом была запущена новая автоматизированная информационная система ОСАГО, в рамках которой эксперты рассчитали «золотой» КБМ.

— В ряде случаев водители становились виновниками аварий еще в 2018 году. В старой базе эти сведения могли не обновиться, и в 2019 году вместо справедливой надбавки водитель получил необоснованную скидку. Когда в 2020 году база обновилась и страхователю насчитали справедливую стоимость, он оказался недоволен и пошел жаловаться. Таков в большинстве портрет жалобщика в части КБМ, — уточнили специалисты.

Заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия Игорь Иванов обратил внимание на то, что за 9 месяцев 2019 года доля таких жалоб на КБМ была выше, чем в 2020 году — 54,4 процента.

— Следовательно, мы наблюдаем снижение жалоб на КБМ, а не рост. Нужно отметить, что нам неизвестно, учитывает ли ЦБ такой фактор, как обоснованность жалобы, то есть действительно было ли нарушение со стороны страховщика, — объяснил он.

Эксперт также добавил, что на КБМ влияет число страховых случаев, а также учитываются только те ДТП с участием водителя, в которых он был признан виновником.

Директор департамента актуарных расчетов, главный актуарий СПАО «Ингосстрах» Николай Горбачёв объяснил, как водителям присваивают определенные классы по КБМ. В первый год страхователь попадает в класс 3, если следующий год прошел без убытков, ему дают класс 4. Если был один убыток — в класс М в соответствии с таблицей, и так далее.

По словам представителя сервиса автострахования «по километрам» Flexy Drive Алексея Касаткина,жалобы на неверный КБМ постепенно сокращаются, а основная их причина —это технические сбои.

— Большое количество жалоб на неверный КБМ — это в основной своей массе, процентов на 85, некорректная работа ЕАИС РСА: многочисленные технические сбои. При запуске система практически не работала, потом сбои начали сходить на нет. Система с каждым годом работает всё лучше и производительней. Но есть и еще одна причина — человеческий фактор — люди вбивают вручную данные в систему РСА, — уточнил Касаткин.

Он также добавил, что коэффициент у водителя ухудшается, если он попадает в аварию по своей вине. Улучшить показатель можно, не попадая в ДТП весь год. Эксперт напомнил, что на расчеты страховых влияют пробег и возраст транспортного средства (ТС), пол, семейное положение водителя, наличие иных видов собственности.

— Нужно позвонить в РСА и просить их пересчитать КБМ. Например, КБМ плохой, а ДТП за год не было — то смело звоним и выясняем правду. Но обращаются не все водители, выявившие неучтенные факты, а лишь те клиенты, кому это действительно критично важно. Поток обращений довольно большой, он ограничивается лишь незнанием, что такие обращения возможны и почти всегда успешны. Сотрудники РСА практически во всех случаях идут навстречу, — заключил Касаткин.

Юрист Илья Афанасьев рассказал, что обычно водителям начисляют справедливые коэффициенты. Однако он подчеркнул, что до сих пор есть исключения.

— Если бы водителям часто начисляли повышенный КБМ, то проблема была бы постоянно на слуху, но у основной массы автомобилистов претензий нет. Либо они просто ленятся разбираться и платят столько, сколько им насчитали. Если водителей не устраивает их КБМ, не нужно лениться и ограничиваться жалобами в соцсетях или электронными письмами в страховую. Соберите все аргументы, оформите настоящую жалобу и отправьте заказное письмо. И таким настойчивым автомобилистам, если есть основания, всё пересчитают, — цитируют Афанасьева «Известия».

Ранее стало известно, что с 1 ноября водители по всей России могут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Воспользоваться услугой можно через приложение «Помощник ОСАГО», при этом не вызывая сотрудников Госавтоинспекции.

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