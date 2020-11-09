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«Сколько таланта»: сын Нетребко запел оперным голосом
Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

«Сколько таланта»: сын Нетребко запел оперным голосом

Юлия Ямпольская

Звезды

Сын Анны Нетребко Тьяго поразил подписчиком своим талантом. Мальчик унаследовал прекрасный голос от родителей и продемонстрировал его публике. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео сын певицы нарядился в костюм ангела и спел сильным тенором.

— Костер, Вино, Сосиски и Рождественский ангел — или как сделать мрачное карантинное воскресенье радостным! — подписала пост артистка.

Фанаты певицы восхитились талантом ее сына и осыпали мальчика комплиментами.

«Сколько таланта Бог подарил одному человеку и наградил необыкновенным трудолюбием», «Тьяго просто милота», «Поющий ангел!», «Шикарно!» — написали фолловеры.

Отцом мальчика является баритон из Уругвая Эрвин Шротт. С ним певица рассталась в 2013 году после шести лет отношений. В настоящий момент она замужем за 43-летним тенором Юсифом Эйвазовым. Общих детей у них нет.

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