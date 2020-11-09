Звезда YouTube выбросила новорожденных детей в мусорку и получила 40 лет тюрьмы

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Жительница Южной Каролины Алисса Энн Дэйволт получила 40 лет тюрьмы за убийство детей. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в Daily Star.

Уточняется, что инцидент произошел несколько лет назад. Звезда платформы YouTube в 2017 году выбрасывала малышей в мусорку сразу после рождения. В 2017 году она избавилась от дочери, в 2018 — от сына.

Жюри присяжных признало ее виновной по двум пунктам обвинения, хотя она не присутствовала на суде. Когда девушку доставили, она выслушала приговор и попросила судью изменить решение.

У других дочек она решила попросить прощения. Она выразила надежду, что девочки ее простят.

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