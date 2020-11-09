Астролог рассказала, что ждет знаки зодиака на предстоящей неделе

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Астролог Офелия Айн рассказала, как лучше действовать представителям всех знаков зодиака на этой неделе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Отмечается, что Скорпионам нужно лучше планировать свой бюджет, а также одеваться по погоде, чаще мыть руки, так как есть риск заболеть.

Стрельцам предстоят финансовые перемены. Они могут быть как положительными, так и негативными, поэтому не стоит рисковать — можно потерять многое.

Козерогов настигнут перемены. Они могут взять это дело в свои руки, а также изменить какую-то сторону жизни.

Водолеев ждет удача на работе. У них будет шанс решить вопросы, отложенные на потом. Астролог отметила, что именно сейчас пора намекнуть начальству об увеличении зарплаты или повышении.

У Рыб будет все получаться и мир обретет краски. Астролог рекомендует наслаждаться такими моментами.

Овнам необходимо планировать заранее все, что они хотят осуществить. Особенно это важно на работе. Только от них будет зависеть, поднимутся ли они на новые вершины.

Многие Тельцы увидят крах своих финансовых затей. Именно поэтому не нужно заниматься вопросами денег на этой неделе.

Застой, который угнетал Близнецов все последние недели, наконец подойдет к концу. Если им что-то не удавалось сделать — необходимо попробовать снова.

Раки будут мечтательными и вдохновленными всю неделю. И это прекрасно — ведь даже если что-то не получается, они найдут радость в любой мелочи. Их вдохновения не хватит на наполеоновские завоевания, зато им принесут удовольствие домашние дела.

Львы поймают творческую волну, и их начнут интересовать вещи, которые никак не связаны с работой. Это хорошо отразится на семейной жизни — им наконец не захочется нестись в офис и карабкаться по карьерной лестнице.

Для Дев жизнь закипит ключом. Те вопросы, которые зависли на долгие недели, начнут решаться будто бы сами собой. Им предстоит много общаться, ездить в разные места, заниматься финансами.

Весам покажется, что на них сыплются все шишки — они часто будут слышать возгласы недовольства в свой адрес. Не нужно переживать — это самая банальная зависть. Необходимо включить фирменную дипломатичность — она позволит им сгладить все острые углы и остаться в плюсе.

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