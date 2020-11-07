Астролог Василиса Володина рассказала, когда лучше пытаться стать матерью

Фото: Официальная страница Василисы Володиной в Instagram (@vasilisa.volodina)

Астролог Василиса Володина в своем Instagram дала рекомендации для пар, которые долгое время не могут зачать ребенка.

По словам астролога, периодически на небе возникают благоприятные конфигурации планет, которые увеличивают плодовитость и возможность зачатия. Такие периоды — общие для всех, соответственно, рекомендацией можно воспользоваться вне зависимости от личного гороскопа.

Следующим таким периодом в 2021 году станет транзит дарующей плодородность во всех смыслах этого слова планеты Юпитер по знаку Рыб. Это случится в конце мая 2021 года. Планета пробудет в знаке 2,5 месяца.

Наиболее благоприятные даты этого периода: 15 и 24 мая, 1, 12, 20, 22 и 28 июня, 8, 17 и 26 июля 2021 года.

Как пишут «Невские новости», пост был воспринят подписчиками с большой благодарностью. Володина проиллюстрировала текст архивным фото — на снимке Василиса со своим мужем держат на руках новорожденного ребенка. Некоторые комментаторы не поняли, что это старая фотография, и стали поздравлять Володину с пополнением. Сейчас женщине 46 лет, а ребенка она родила в 2015 году, в возрасте 41 года.



Ранее «Царьград» писал о другом знаменитом человеке, который поделился фотографией новорожденного ребенка со своими подписчиками, — в сентябре, в день своего 75-летия, отцом стал юморист Евгений Петросян.

Евгений Петросян действительно стал папой: в день своего 75-летия юморист показал первое фото маленького сына. Он рассекретил и имя ребенка: малыша назвали в честь отца юмориста. Краткая подпись к снимку артиста с ребенком гласит: «А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!».

Астрологические прогнозы всегда пользовались популярностью у публики. Как пишет портал «360», известный астролог Павел Глобаеще в 2016 году предрек, что 2020 год станет важным и сложным годом для всего мира. По словам астролога, такой прогноз строился на наблюдении за самыми большими и «медленными» планетами Солнечной системы — Юпитером и Сатурном, которые в астрологии отвечают за крупные социальные перемены.

— Это на целых 20 лет задаст новые тренды. Это будет совершенно неожиданная политика. Люди практически из ничего, из небытия достигают огромного положения, вкладываются в науку, прорывные технологии. Камня на камне не останется от того мира, который мы сейчас знаем. Будет совершенно другой мир и другая жизнь, — сообщил астролог четыре года назад.

Астрологи занимаются не только прогнозированием крупных событий в жизни человека и общества, но и изучают влияние знаков зодиака на внешность и особенности поведения человека. Так, недавно портал «Экономика сегодня» писал о склонности представителей разных знаков к полноте.

Выяснилось, что наиболее склонны к полноте Водолеи, однако, специалисты отмечают, что людям не стоит чрезмерно перекладывать ответственность за свою жизнь и особенности внешности на звезды.

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