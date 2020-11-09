Центр «Моя карьера» проведет онлайн-ярмарку вакансий

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Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

В Москве центр «Моя карьера» проведет финальную в этом году онлайн-ярмарку вакансий — «Антикризисные вакансии — 2».

В предыдущей ярмарке поучаствовали свыше 300 москвичей. Треть из них уже направили резюме в выбранные компании.

Директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец отметила, что принимаются все меры, чтобы людям было комфортно искать работу.

— Горожане сохраняют свое здоровье, не тратят лишнее время и рассматривают сразу несколько предложений от разных организаций. Это будет пятая ярмарка вакансий в центре «Моя карьера» в этом году, — сказала она.

По словам Ирины Швец, это не первый раз, когда к сотрудничеству пригласили работодателей, предлагающих актуальные вакансии в сложных условиях.

Так, в числе соискателей школа иностранных языков, производитель биошоколада, интернет-сервис по подбору персонала и другие. Мероприятие состоится 18 ноября. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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