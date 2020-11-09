Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Центр «Моя карьера» проведет онлайн-ярмарку вакансий
Фото: depositphotos.com

Центр «Моя карьера» проведет онлайн-ярмарку вакансий

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1Карта всех событий

В Москве центр «Моя карьера» проведет финальную в этом году онлайн-ярмарку вакансий — «Антикризисные вакансии — 2».

В предыдущей ярмарке поучаствовали свыше 300 москвичей. Треть из них уже направили резюме в выбранные компании.

Директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец отметила, что принимаются все меры, чтобы людям было комфортно искать работу.

— Горожане сохраняют свое здоровье, не тратят лишнее время и рассматривают сразу несколько предложений от разных организаций. Это будет пятая ярмарка вакансий в центре «Моя карьера» в этом году, — сказала она.

По словам Ирины Швец, это не первый раз, когда к сотрудничеству пригласили работодателей, предлагающих актуальные вакансии в сложных условиях.

Так, в числе соискателей школа иностранных языков, производитель биошоколада, интернет-сервис по подбору персонала и другие. Мероприятие состоится 18 ноября. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Предпринимателей Москвы пригласили обсудить технологии в ресторанном бизнесе

вакансии в Москвеярмарки вакансий«Моя карьера»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Все мнения
О проекте