«Давно этот страх»: Косторная призналась, что боялась судей из-за ухода от Тутберидзе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная призналась, что после ухода от тренера Этери Тутберидзе боялась занижения оценок от судей на соревнованиях. Тем не менее ученица Евгения Плющенко выиграла короткую программу на этапе Кубка России несмотря на то, что не исполнила ни одного элемента ультра-си.

Основной конкуренткой Косторной стала Александра Трусова. Отношения девушек испортились после того, как Алена вслед за Александрой предпочла команду Плющенко Тутберидзе.

Из-за этого Трусова даже отказалась работать со своим бывшим тренером Сергеем Розановым, который якобы обещал ей статус примы в «Ангелах». На данный момент одиночницы вместе выступили на соревнованиях в Казани.

У Трусовой уже есть в активе в этом сезоне победа на втором этапе Кубка страны. Косторная перешла к Плющенко значительно позже, поэтому ей не успели поставить программы к старту соревнований. Из-за этого начало сезона-2020/21 для нее отложили.

Еще на объявлении оценок было видно, как Косторная была удивлена своим баллам, а Плющенко шутил и смеялся. По словам фигуристки, она боялась, что после ухода от Тутберидзе судьи занизят ей баллы.

— У меня был давно этот страх, с момента моего перехода, потому что вот говорят, что «предательница», «кинула». Но если были конфликты, то любой человек ищет, наверное, что для себя лучше, — рассказала Косторная.

Судьба медалей этапа у девушек-одиночниц решится 9 ноября. Показательные выступления начнутся в 17: 55 по московскому времени.

Алена Косторная покинула тренерскую группу Этери Тутберидзе в конце июля. Фигуристка перешла к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.

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