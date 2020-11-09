Петр Бирюков: Москвичи стали реже обращаться в Единый диспетчерский центр

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве сократилось число обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ), что свидетельствует о высоком качестве предоставляемых услуг, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— За январь — октябрь 2020 года в ЕДЦ поступило более четырех миллионов заявок, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметил Бирюков. — Тематика обращений практически не изменилась, большинство из них касается освещения в подъездах и работы лифтов.

Заместитель мэра подчеркнул, что каждая заявка оперативно передается в работу профильным службам комплекса городского хозяйства. Ее выполнение строго контролируется.

— Мы со своей стороны уделяем большое внимание качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — отметил Бирюков. — Главная задача — в домах москвичей всегда должны быть вода, тепло, электричество, и городские службы с ней достойно справляются.

Он подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения мегаполиса работают слаженно и без сбоев, а на случай нештатных ситуаций созданы необходимые резервы.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что москвичи могут обратиться в ЕДЦ с любым вопросом, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством.

— По всем видам работ, а их в общей сложности более 300, установлены нормативные сроки, — подчеркнул Бирюков. — Например, упавшее во дворе дерево должны убрать максимум за сутки, устранить неисправность освещения в подъезде — максимум за 12 часов.

Оставить обращение можно, позвонив на единый многоканальный телефон +7 (495) 539-53-53 или создав заявку в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

ЕДЦ принимает звонки круглосуточно, одновременно на линии могут работать до 150 операторов.

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