Драгоценные секунды: как искусственный интеллект работает в столичной скорой

Фельдшеры подстанции скорой помощи № 9 Елена Чернега и Андрей Мухин готовятся к выезду на экстренный вызов. В руках у Елены планшет, с помощью которого она получает информацию об адресе пациента и симптомах его болезни. Новая система позволила сократить время приезда медиков / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Станция скорой медпомощи имени Пучкова получила патент на алгоритм опроса пациентов. 27 октября главврач Николай Плавунов рассказал «Вечерней Москве», как работает эта система.

Разработанная московской скорой система работает уже несколько лет. Все это время она проходила тестирование, чтобы в итоге стать первым и уникальным проектом по использованию искусственного интеллекта в работе скорой помощи.

— Мы первые, кто смог разработать и запатентовать такое важное для горожан медицинское изобретение. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103, обращений от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи, — отметил Николай Плавунов.

Раньше во время звонка в Единый городской диспетчерский центр московской скорой оператор записывал информацию на бланк, который в руках несли диспетчеру направления, в свою очередь он надиктовывал всю информацию диспетчеру подстанции, и тот тоже вручную записывал данные вызова. В среднем время от звонка абонента до передачи вызова бригаде занимало 5–6 минут. Теперь же процесс выглядит так: при поступлении обращения от граждан диспетчеры задают вопросы согласно разработанному алгоритму, ставят отметки в системе напротив нужного ответа, далее данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб. Потом система анализирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта и выдает повод: экстренный или неотложный.

— Сейчас затраченное на это время — в три раза меньше, чем было раньше, — подчеркнул главврач станции скорой помощи. — В среднем от момента звонка в скорую помощь до передачи бригаде вызова проходит не более двух минут. Если сложить все эти выигранные минуты и секунды, получается ощутимый выигрыш во времени, что позволяет быстрее приехать на вызов и в максимально короткие сроки проводить необходимые медицинские мероприятия.

Николай Плавунов добавил, что тестирование информационной системы происходило постепенно, этим процессом занималась команда медиков и программистов. При этом переход был не быстрый.

— Для нас важно было запустить грамотное поэтапное внедрение, и могу с уверенностью сказать, глядя на текущие результаты, что нам удалось этого добиться — внедрить новые информтехнологии в работу скорой помощи с поддержкой принятия решений, — сказал он.

Важно отметить, что во многом именно эта система обработки звонков помогла успешно справиться с повышенной обращаемостью во время пандемии COVID-19.

СПРАВКА

Показатели прибытия скорой помощи всегда были в рамках требования федерального законодательства. Однако благодаря усовершенствованной информационной системе с учетом автоматизированной функции принятия решений удалось уйти от этого норматива и перейти на прибытие по расчетному времени. Так, сегодня среднее время прибытия бригады на экстренные вызовы не превышает 11 минут, а среднее время доставки в стационар составляет 31 минуту.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году Станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова исполнился 101 год. Сегодня в ее состав входят 60 подстанций и 107 постов, из которых 20 постов на крупных автомагистралях, 10 — на МКАД и 77 — на территории стационаров и поликлинических медицинских организаций. На станции работают 2,5 тысячи врачей, 8,4 тысячи специалистов со средним медобразованием.

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