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«Терпеть обиды не готова»: Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым
Фото: YouTube.com/НТВ

«Терпеть обиды не готова»: Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина решила развестись с продюсером Бари Алибасовым. Об этом сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Тот узнал об этом от юриста артистки. По словам Горжанкина, такое решение стало неожиданностью для Алибасова.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что поводом для расторжения брака стали многочисленные интервью продюсера, в которых он публично заявлял о прекращении общения с супругой, передает Teleprogramma.pro.

— Последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней. Данное решение ей (Федосеевой-Шукшиной. — прим. «ВМ») далось нелегко, поскольку она, несмотря на все произошедшее в последнее время, с большим уважением и любовью относится к Бари Каримовичу. Но терпеть обиды, отказ от общения и супружескую неверность она более не готова, — прокомментировала Вербицкая-Линник.

В августе продюсер подал в суд иск о расторжении брака с Федосеевой-Шукшиной. Официальной причиной развода стали неразрешимые противоречия, возникшие между супругами. Однако многие считают, что всему виной стала квартира, которую актриса подарила Алибасову. Позже супруги помирились и решили не разводиться.

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Бари АлибасовразводЛидия Федосеева-Шукшина
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