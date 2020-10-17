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«Она уже одной ногой в могиле»: Вовк резко высказалась о браке Федосеевой-Шукшиной
Фото: YouTube.com/НТВ

«Она уже одной ногой в могиле»: Вовк резко высказалась о браке Федосеевой-Шукшиной

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая Ангелина Вовк в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ резко высказалась о союзе 82-летней актрисы Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова. Она назвала брак в таком возрасте неразумным.

— Шукшина сумасшедшая! Что это за любовь? Она уже одной ногой в могиле и придумала себе какой-то секс, — заявила 77-летняя телеведущая.

Она добавила, что в прошлом году СМИ писали о ее романе с 50-летним Михаилом Кунициным. Но она утверждает, что в ее почтенном возрасте романтические отношения уже невозможны.

Отметим, что для Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер Бари Алибасов стал пятым по счету супругом. Для музыканта это седьмой по счету брак. Предыдущей его женой была актриса Виктория Максимова, которая моложе его на 40 лет.

В августе продюсер подал в суд иск о расторжении брака с Федосеевой-Шукшиной. Официальной причиной развода стали неразрешимые противоречия, возникшие между супругами. Однако многие считают, что всему виной стала квартира, которую актриса подарила Алибасову.

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бракБари АлибасовАнгелина Вовк
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