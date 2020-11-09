Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Людям нужно подзаработать»: Овсиенко рассказала, как отреагировала на слухи о своем алкоголизме
Фото: vk.com / Татьяна Овсиенко

«Людям нужно подзаработать»: Овсиенко рассказала, как отреагировала на слухи о своем алкоголизме

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Татьяна Овсиенко рассказала, как отреагировала на появившуюся информацию в СМИ о побоях и алкоголизме. Этим она поделилась в интервью изданию «Собеседник».

Исполнительница уверена, что слухи распространили недоброжелатели, которые хотели получить деньги. Сама артистка узнала о сплетнях во время поездки в Ялту со своим гражданским мужем Александром Меркуловым.

— Несмотря на то что я уже привыкшая ко всему, у меня был шок! Но потом подумала, наверное, людям просто нужно подзаработать денег в пандемию, — рассказала Овсиенко.

Она также добавила, что запретила маме читать прессу и смотреть программы на телевидении, чтобы та не смогла увидеть это.

— Мое-то сердце сильное, а вот о родных наших никто не думает! А я близких в обиду не дам, — отметила певица.

Исполнительница рассказала, что сначала хотела наказать обидчиков, но потом передумала.

— Мы уже и адвоката нашли. Но потом я поняла, что не хочу опускаться до уровня того человека, который поднял эту бучу, — добавила артистка.

В одной из программ НТВ Овсиенко показала, что в ее холодильнике может стоять дорогое вино, итальянское просекко. Она поделилась, что может выпить бокал, встречая рассвет с любимым. Однако журналисты представили это в другом свете.

— После общения с ними крестник выходит из своей комнаты с большими глазами и говорит: «Танюша, они очень смешной вопрос мне задали: правда ли, что ты пьяная, с синяками, выносила мусор? Но как такое может быть?» — поделилась певица.

Ранее сообщалось, что Татьяна Овсиенко написала завещание на свою квартиру в Москве.

Читайте также: «Терпеть обиды не готова»: Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым

певицаопровержение слуховТатьяна Овсиенко
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Все мнения
О проекте