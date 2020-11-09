«Людям нужно подзаработать»: Овсиенко рассказала, как отреагировала на слухи о своем алкоголизме

Фото: vk.com / Татьяна Овсиенко

Певица Татьяна Овсиенко рассказала, как отреагировала на появившуюся информацию в СМИ о побоях и алкоголизме. Этим она поделилась в интервью изданию «Собеседник».

Исполнительница уверена, что слухи распространили недоброжелатели, которые хотели получить деньги. Сама артистка узнала о сплетнях во время поездки в Ялту со своим гражданским мужем Александром Меркуловым.

— Несмотря на то что я уже привыкшая ко всему, у меня был шок! Но потом подумала, наверное, людям просто нужно подзаработать денег в пандемию, — рассказала Овсиенко.

Она также добавила, что запретила маме читать прессу и смотреть программы на телевидении, чтобы та не смогла увидеть это.

— Мое-то сердце сильное, а вот о родных наших никто не думает! А я близких в обиду не дам, — отметила певица.

Исполнительница рассказала, что сначала хотела наказать обидчиков, но потом передумала.

— Мы уже и адвоката нашли. Но потом я поняла, что не хочу опускаться до уровня того человека, который поднял эту бучу, — добавила артистка.

В одной из программ НТВ Овсиенко показала, что в ее холодильнике может стоять дорогое вино, итальянское просекко. Она поделилась, что может выпить бокал, встречая рассвет с любимым. Однако журналисты представили это в другом свете.

— После общения с ними крестник выходит из своей комнаты с большими глазами и говорит: «Танюша, они очень смешной вопрос мне задали: правда ли, что ты пьяная, с синяками, выносила мусор? Но как такое может быть?» — поделилась певица.

Ранее сообщалось, что Татьяна Овсиенко написала завещание на свою квартиру в Москве.

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