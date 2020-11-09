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«Ребеночка очень хотим»: Овсиенко рассказала об отношениях с возлюбленным
Фото: YouTube.com / Россия 1

«Ребеночка очень хотим»: Овсиенко рассказала об отношениях с возлюбленным

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Татьяна Овсиенко призналась, что хочет родить ребенка от гражданского мужа Александра Меркулова. Этим она поделилась в интервью изданию «Собеседник».

Исполнительница отметила, что кто-то во время карантина развелся, а кто-то родил ребенка.

— У нас ни первого, ни второго не произошло, хотя ребеночка мы очень хотим, — подчеркнула певица.

Они часто рассуждают на эту тему. Певица понимает, что в ее возрасте сложно родить.

— Я, конечно, осознаю, сколько мне лет. Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь — взять ребеночка из детского дома. Пока думаем, — отметила Овсиенко.

Она также рассказала, почему еще не узаконила отношения с гражданским мужем. По ее словам, они задумываются о венчании.

— Но к этому нужно идти. Мы были в Толгском монастыре. Ездили туда на послушание. А без штампа нам неплохо живется. Я сказала недавно Александру, что в 55 могу надеть фату, но по большому счету в наших отношениях из-за этого ничего не изменится, — призналась певица.

Ранее она рассказала, как отреагировала на появившуюся информацию в СМИ о побоях и алкоголизме. Исполнительница уверена, что слухи распространили недоброжелатели, которые хотели получить деньги.

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