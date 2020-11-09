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Мужчина избил таксиста на Волгоградском проспекте и вызвал ему скорую
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мужчина избил таксиста на Волгоградском проспекте и вызвал ему скорую

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспектКарта всех событий

Полиция в Москве задержала мужчину, которого подозревают в причинении тяжких травм таксисту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в понедельник, 9 ноября.

По данным ведомства, пострадавшим оказался водитель такси. Водитель «Газели» не уступил ему дорогу, в результате чего начался конфликт. Мужчина подошел к таксисту, перебросил его через себя, тем самым ударив головой об асфальт. Затем он остановил проезжающую мимо машину скорой помощи и попросил медиков помочь пострадавшему. После этого злоумышленник скрылся.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчину отправили под домашний арест, добавили в ведомстве.

Видео: 77.xn--b1aew.xn--p1ai

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