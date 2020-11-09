Мужчина избил таксиста на Волгоградском проспекте и вызвал ему скорую
Полиция в Москве задержала мужчину, которого подозревают в причинении тяжких травм таксисту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в понедельник, 9 ноября.
По данным ведомства, пострадавшим оказался водитель такси. Водитель «Газели» не уступил ему дорогу, в результате чего начался конфликт. Мужчина подошел к таксисту, перебросил его через себя, тем самым ударив головой об асфальт. Затем он остановил проезжающую мимо машину скорой помощи и попросил медиков помочь пострадавшему. После этого злоумышленник скрылся.
Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчину отправили под домашний арест, добавили в ведомстве.
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