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Мужчина устроил стрельбу на юго-востоке Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Мужчина устроил стрельбу на юго-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Голованова, 11 Карта всех событий

Мужчина в столице выстрелил в двух неизвестных из травматического пистолета, после чего они забрали у него оружие и выкинули в пруд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что конфликт произошел в 00:30 по адресу улица Голованова, дом 11. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили гражданина 1969 года рождения.

Стало известно, что у него произошел конфликт с двумя неизвестными. Во время драки он выстрелил в них из травматического пистолета.

— Неизвестные отняли у него пистолет и скрылись, — уточнили в ведомстве.

По делу на данный момент проводят проверку.

Ранее сообщалось, что жительнице столицы предъявили обвинение в подстрекательстве к подготовке убийства своего отца. Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам сотрудников уголовного розыска МВД России в Подмосковье с коллегами УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.

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