Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пенсионерку обокрали под видом снятия порчи в Зеленограде
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Пенсионерку обокрали под видом снятия порчи в Зеленограде

Юлия Курганова

Происшествия

Полицейские задержали в Зеленограде подозреваемого в краже у 82-летней пенсионерки денег и ювелирных изделий под видом снятия порчи. Об этом сообщается в среду, 4 ноября, на сайте МВД по городу Москве.

Жительница 10 микрорайона Зеленограда заявила в полицию о краже. Она сообщила, что неизвестный мужчина похитил у нее ювелирные украшения и 87 тысяч рублей.

Преступник подошел к пожилой женщине на улице, он представился целителем и сообщил ей о порче. Мужчина предложил помочь пенсионерке избавиться от сглаза. Москвичка согласилась и привела незнакомца в свою квартиру. Там мужчина попросил пенсионерку принести все ценности и деньги, потом завернул их в полотенце и якобы положил под подушку. После ухода незнакомца потерпевшая обнаружила, что имущества в полотенце нет.

Позже сотрудники правоохранительных органов на Новорязанском шоссе в Московской области остановили машину Kia Rio, в салоне которой находился подозреваемый — 47-летний приезжий. Часть похищенного имущества у него изъяли.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также: Задержан подозреваемый в угоне машины за три миллиона рублей в Королеве

город Зеленоградсглаз и порчакража
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте