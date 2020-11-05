Пенсионерку обокрали под видом снятия порчи в Зеленограде

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Полицейские задержали в Зеленограде подозреваемого в краже у 82-летней пенсионерки денег и ювелирных изделий под видом снятия порчи. Об этом сообщается в среду, 4 ноября, на сайте МВД по городу Москве.

Жительница 10 микрорайона Зеленограда заявила в полицию о краже. Она сообщила, что неизвестный мужчина похитил у нее ювелирные украшения и 87 тысяч рублей.

Преступник подошел к пожилой женщине на улице, он представился целителем и сообщил ей о порче. Мужчина предложил помочь пенсионерке избавиться от сглаза. Москвичка согласилась и привела незнакомца в свою квартиру. Там мужчина попросил пенсионерку принести все ценности и деньги, потом завернул их в полотенце и якобы положил под подушку. После ухода незнакомца потерпевшая обнаружила, что имущества в полотенце нет.

Позже сотрудники правоохранительных органов на Новорязанском шоссе в Московской области остановили машину Kia Rio, в салоне которой находился подозреваемый — 47-летний приезжий. Часть похищенного имущества у него изъяли.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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