Путин заявил о ликвидации очага международного терроризма в Сирии

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В Сирии фактически удалось ликвидировать очаг международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник, 9 ноября, он проводит видеовстречу с сирийским лидером Башаром Асадом.

В ходе онлайн-конференции российский лидер отметил, что Москва продолжает прилагать усилия для нормализации обстановки в Сирии. На сегодняшний день, подчеркивает Путин, важно обеспечить восстановление Сирии после прошедших конфликтов.

— Принципиально важное значение на данном этапе имеет задача постконфликтного восстановления Сирии, и в первую очередь возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц, — приводит РИА Новости слова лидера РФ.

Отдельно президент РФ остановился на вопросе беженцев. По словам Путина, за пределами Сирии находятся свыше шести с половиной миллионов беженцев, причем большинство из них — трудоспособные граждане. При этом глава российского государства не исключил, что молодые эмигранты могут быть опасны для страны, поскольку легко подпадают под влияние экстремистов.

В настоящее время масштаб гуманитарной катастрофы в Сирии по-прежнему значительный, добавляет Путин. В этой связи российская сторона надеется, что предстоящая международная конференция по Сирии позволит вызвать массовое возвращение беженцев домой. Восстановление Сирии должно идти мирно, без насилия, заключил президент РФ.

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