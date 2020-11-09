Военные эксперты оценили вероятность начала третьей мировой войны

Французская военная операция «Сангарис» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) / Фото: Laurence Geai/NurPhoto

В мире происходит множество региональных войн. Все больше людей берут в руки оружие. Именно это, как считает начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер, может привести к глобальному конфликту в ближайшем будущем, передает телеканал Sky News. Обоснованны ли опасения британского военачальника, «Вечерняя Москва» выяснила у российских военных экспертов.

В статье британский генерал ссылается на исторические примеры. По его словам, в мире сейчас царят тревога и неопределенность. И подобные кризисы уже приводили к двум мировым войнам в прошлом столетии. Иностранный офицер считает, что чем больше людей окажутся вовлечены в боевые действия, тем труднее рост напряженности будет остановить.

Новые технологии подчинения

Впрочем, доцент кафедры социологии и политологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета ВО «Офицеры России» Александр Перенджиев считает, что в ближайшее время невозможна мировая война. Потому что сама система военных конфликтов поменялась, как и человечество.

— Дело в том, что мировые войны были дележкой, переделом влияния в мире. Сейчас просто нет смысла вести боевые действия — другие технологии. Военная сила остается вроде бы решающей, но на самом деле сейчас применяются другие технологии завоевания и подчинения — геоэкономические. Это и какие-то санкции, и менее агрессивного порядка инструменты — разработка глобальных экономических проектов, инвестиции в экономику страны. Та же система совместных предприятий, транснациональных корпораций,— объяснил спикер.

Перенджиев напомнил, что во время предыдущих мировых войн, хоть и наносивших существенный удар по экономике, мир все-таки был попроще. Ни в 1914–1918 годах, ни в 1939–1945 годах столь сложной инфраструктуры, наподобие тех же атомных электростанций, еще не существовало.

Капитал правит балом

Теперь же военная сила благодаря развитию человечества может применяться на весьма локальных пространствах.

— Мировой капитал ограничивает действия военных, а экономические интересы приобрели глобальный характер. Раньше тоже, казалось бы, мировые войны начинались по экономическим причинам, но там вопрос касался в основном раздела территорий. Сейчас делятся не территории. В наше время борьба ведется за различные ресурсы, в том числе трудовые, — добавил эксперт.

С его точки зрения, не исключено, что войны могут начаться за неосвоенные территории — Арктику и Антарктику. Но и эти потенциально возможные конфликты не станут мировыми.

Перенджиев также отметил, что крупных военных союзов, кроме НАТО, в мире практически не осталось. Да и в Североатлантическом альянсе далеко не всегда удается найти компромисс между его членами. Тогда как для глобального конфликта нужны противоборствующие военные блоки.

Агрессивные демократы

Другой военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков также считает, что для мировой войны повода нет, а вот вероятность реанимации ряда локальных конфликтов довольно высока.

Специалист связывает это с тем, как подсчитают голоса на выборах в США. И демократическая администрация президента Джо Байдена, по его словам, менее предпочтительна, чем республиканская Дональда Трампа.

— Если мы посмотрим, что делали демократы при Бараке Обаме, других, в основном это были войны — Вьетнам, Ливия, Сирия. Если им удастся привести своего кандидата к власти, большинство локальных конфликтов они активируют, — предполагает Леонков.

Так от кого зависит мировое спокойствие?

Эксперт не исключает вероятности использования в таких войнах тактического ядерного оружия со стороны американцев при решении каких-либо геополитических задач в различных странах земного шара. Но вмешиваться и развязывать крупный военный конфликт никто из сильных игроков не станет.

— С приходом Байдена обстановка станет более накаленной. Тем не менее пока предпосылок для третьей мировой войны нет, — резюмировал он.

Конечно, все может и поменяться. Сейчас мировое спокойствие, резюмирует Леонков, будет зависеть в том числе от дальнейших шагов новой администрации американского президента.

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