Проблему наездов на стоящие автомобили в Москве прокомментировали в ЦОДД

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Проблема наездов на стоящие автомобили актуальная для столицы. Необходимо изменить порядок оформления аварий, а также разрешить водителям оформлять ДТП на обочине. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Ранее в СМИ сообщалось, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения дала поручение МВД РФ и правительству Москвы проанализирует статистику смертей в результате аварий с наездами на автомобили во время оформления ДТП. Отмечается, что если доля погибших в подобных инцидентах будет выше 10 процентов от общего числа жертв происшествий в столице, то правила оформления аварий изменят.

В этом году произошло 235 ДТП по причине наезда на стоящие автомобили. В авариях погибло 36 человек. Около 40 процентов таких наездов происходит с машинами, которые остановились из-за другого ДТП.

— Проблема очень актуальна. Для ее решения нужно изменить нормативно-правовые акты в части оформления ДТП. Сейчас в ПДД при аварии водитель должен сразу же остановить машину, включить аварийную сигнализацию и выставить знак. Запрещено двигать предметы, которые относятся к ДТП, — уточнили в ЦОДД.

В пресс-службе отметили, что чаще всего такие аварии происходят на трассах и магистралях, где больше четырёх полос движения в одну сторону, а также там, где установлен скоростной режим выше 80 километров в час, передает РИА Новости.

Требование для водителей и пассажиров быстрее покинуть проезжую часть позволит избежать смертей и уменьшит шанс возникновения повторных ДТП . Знак аварийной остановки на данный момент не сообщает другим участникам движения об аварии.

Ранее ЦОДД Москвы призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю. Уточняется, что температура воздуха в городе уже опустилась ниже нуля, на дорогах появилась гололедица. Все автомобили ЦОДД уже «переобули»

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