ЦОДД призвал столичных водителей сменить резину
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 9 ноября.
Уточняется, что температура воздуха в городе уже опустилась ниже нуля, на дорогах появилась гололедица. Все автомобили ЦОДД уже «переобули», уточнили в пресс-службе департамента транспорта.
— Не ждите заморозков и снега. «Переобуйтесь» сейчас и сберегите нервы и время потом, — уточнили в сообщении.
Ранее автоэксперт перечислил семь самых «глупых» ошибок при сезонной смене шин, среди которых монтаж шин «насухую» и неправильная затяжка болтов или гаек крепления колеса.
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