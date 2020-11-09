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ЦОДД призвал столичных водителей сменить резину
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

ЦОДД призвал столичных водителей сменить резину

Виктория Родимкина

Город

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 9 ноября.

Уточняется, что температура воздуха в городе уже опустилась ниже нуля, на дорогах появилась гололедица. Все автомобили ЦОДД уже «переобули», уточнили в пресс-службе департамента транспорта.

— Не ждите заморозков и снега. «Переобуйтесь» сейчас и сберегите нервы и время потом, — уточнили в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее автоэксперт перечислил семь самых «глупых» ошибок при сезонной смене шин, среди которых монтаж шин «насухую» и неправильная затяжка болтов или гаек крепления колеса.

Читайте также: Нужно подготовиться: синоптик предупредил о скорых заморозках

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