МОЭК разработала новую версию ПО для снятия показаний теплосчетчиков

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) выпустила улучшенную версию программного обеспечения (ПО) для снятия показаний теплосчетчиков. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили на сайте организации.

Отмечается, что в обновленном ПО отсутствуют лицензионные ограничения. Это удобно для крупных потребителей, которые имеют более пяти точек учета. Также оно поможет сэкономить время при выгрузке данных.

— Пользователь скачивает не весь архив, а только требуемый объем (за прошлый либо текущий месяц), и тратит на это в ряде случаев 15 минут, а не 40, — говорится в сообщении.

Новый софт доступен бесплатно пользователям Единого личного кабинета — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-собственникам нежилых помещений.

Ранее МОЭК разработала программное обеспечение, которое значительно упростит жителям столицы снятие показаний теплосчетчиков. Теперь сформировать ведомость потребления можно на 63 тысячах приборов.

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