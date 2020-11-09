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МОЭК разработала новую версию ПО для снятия показаний теплосчетчиков
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

МОЭК разработала новую версию ПО для снятия показаний теплосчетчиков

Юлия Ямпольская

Город

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) выпустила улучшенную версию программного обеспечения (ПО) для снятия показаний теплосчетчиков. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили на сайте организации.

Отмечается, что в обновленном ПО отсутствуют лицензионные ограничения. Это удобно для крупных потребителей, которые имеют более пяти точек учета. Также оно поможет сэкономить время при выгрузке данных.

— Пользователь скачивает не весь архив, а только требуемый объем (за прошлый либо текущий месяц), и тратит на это в ряде случаев 15 минут, а не 40, — говорится в сообщении.

Новый софт доступен бесплатно пользователям Единого личного кабинета — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-собственникам нежилых помещений.

Ранее МОЭК разработала программное обеспечение, которое значительно упростит жителям столицы снятие показаний теплосчетчиков. Теперь сформировать ведомость потребления можно на 63 тысячах приборов.

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