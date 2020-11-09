Коуч объяснила, как перестать комплексовать из-за внешности

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Мотивационный спикер, коуч Инна Ваая объяснила, как перестать комплексовать из-за своей внешности. По ее словам, нужно подчеркивать свои достоинства:

— Посмотрите, найдите у себя что-то красивое, прямо на бумаге запишите! Вы можете сказать, что у вас нет ничего красивого, но это могут быть уши или ноги. Мне подруга сказала, почему я не ношу платья, ведь у меня красивые ноги. Красота не только внешняя, в характере. Иногда нам некрасивый кажется красивым из-за свойств характера, — заявила коуч.

Она отметила, что над недостатками нужно работать.

— Ходите в спортзал, меняйте диету, если у вас есть лишний вес. Это не значит, что вы в один день поменяетесь. Но что-то для себя надо делать. Гордитесь тем, что вы делаете, вы себя уже чувствуете лучше, даже если это не касается внешности, — считает Ваая.

Когда люди делают вещи, которые трудно получаются, они должны гордиться собой. Если на работе занижают вашу самооценку, то лучше сменить работу, предварительно поняв свои компетенции. Коуч отметила, что можно научить человека видеть свои достоинства, а не зацикливаться на недостатках.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Хангость».

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