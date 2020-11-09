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Квартира в пятиэтажном доме загорелась на западе Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Квартира в пятиэтажном доме загорелась на западе Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Кременчугская улица, 44к3Карта всех событий

На западе Москвы загорелся жилой пятиэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве в понедельник, 9 ноября.

Информация о пожаре поступила в 14:24. В доме № 44, корпус 3, по Кременчугской улице загорелся балкон на четвертом этаже.

— Происходит возгорание балкона на четвертом этаже и двух балконов на пятом. Информация о пострадавших не поступала, — уточнили в пресс-службе.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что открытый огонь на балконах удалось сбить. Спасатели пытаются проникнуть в горящую квартиру.

Читайте также: СМИ: Очевидцы сообщили о пожаре в доме на западе Москвы

МЧСспасателипожар
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