Квартира в пятиэтажном доме загорелась на западе Москвы
Россия, Москва, Кременчугская улица, 44к3Карта всех событий
На западе Москвы загорелся жилой пятиэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве в понедельник, 9 ноября.
Информация о пожаре поступила в 14:24. В доме № 44, корпус 3, по Кременчугской улице загорелся балкон на четвертом этаже.
— Происходит возгорание балкона на четвертом этаже и двух балконов на пятом. Информация о пострадавших не поступала, — уточнили в пресс-службе.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что открытый огонь на балконах удалось сбить. Спасатели пытаются проникнуть в горящую квартиру.
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