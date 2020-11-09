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СМИ: Очевидцы сообщили, что загорелась квартира в доме на западе Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

СМИ: Очевидцы сообщили, что загорелась квартира в доме на западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий

На западе Москвы местные жители заметили пожар в квартире, которая находится на втором этаже дома на Аминьевском шоссе. Они сообщили, что через окна видно пламя, распространившееся по помещению.

Не исключено, что внутри квартиры находятся жильцы.

Информации о пострадавших и причинах пожара пока не поступало.

Позже стало известно, что из квартиры удалось спасти женщину с ребенком, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что пожар в восьми гаражах ликвидировали на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло в 17:50 в гаражах на 82-м километре МКАД.

Читайте также: Пожар произошел в недостроенном ЖК на северо-востоке Москвы

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