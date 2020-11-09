СМИ: Очевидцы сообщили, что загорелась квартира в доме на западе Москвы
Россия, Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий
На западе Москвы местные жители заметили пожар в квартире, которая находится на втором этаже дома на Аминьевском шоссе. Они сообщили, что через окна видно пламя, распространившееся по помещению.
Не исключено, что внутри квартиры находятся жильцы.
Информации о пострадавших и причинах пожара пока не поступало.
Позже стало известно, что из квартиры удалось спасти женщину с ребенком, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что пожар в восьми гаражах ликвидировали на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло в 17:50 в гаражах на 82-м километре МКАД.
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