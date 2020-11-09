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Ученые выяснили, что представители сексуальных меньшинств курят больше гетеросексуалов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ученые выяснили, что представители сексуальных меньшинств курят больше гетеросексуалов

Захар Чайченко

Общество

Американские ученые выявили закономерность: бисексуалы потребляют табачную продукцию в два раза чаще представителей других ориентаций. Соответствующее исследование было опубликовано в издании JAMA Periatrics.

Ученые Бостонского университета проводили наблюдения на протяжении 2013–2018 годов за 7843 людьми возрастной категории от 14 до 29 лет. По итогам научной работы им удалось установить, что те испытуемые, которые за этот срок осознали свою принадлежность к сексуальным меньшинствам, начинали курить в два раза чаще.

На лесбиянках, геях и других представителях ЛГБТ-сообщества «выход из шкафа» не отражался подобным образом — как на тех, кто начал участвовать в исследовании, осознавая свою ориентацию, так и на тех, кто осознал ее в процессе. Участники, осознавшие свою бисексуальную сущность до начала исследования, начинали курить лишь немного чаще остальных.

Кроме того, по словам ведущего автора исследования, Алиссы Харлоу, исследования показали, что юные бисексуалы могут сталкиваться с уникальными формами дискриминации и навешиванием социальных ярлыков, повышая риск табачной зависимости или другого поведения, связанного с употреблением наркотиков.

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#исследованияКурениеЛГБТ
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