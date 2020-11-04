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Милонов объяснил, почему трансгендеры в России не становятся депутатами
Фото: YouTube.com

Милонов объяснил, почему трансгендеры в России не становятся депутатами

Камран Гасанов

Политика

В России трансгендеры не могут занять высокие должности. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя победу трансгендера на выборах в Сенат США.

— На серьезный уровень такие люди выйти не смогут. Если человек обладает пороком, это остается в рамках его личной жизни. В России никто ни за кем не подглядывает. Я знаю, что в Петербурге есть такие люди. Но они не выставляют напоказ. Если выставляет, то ему нет места во власти, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Потенциально в России есть партии, которые могли бы продвинуть представителей ЛГБТ-сообщества в депутаты, считает Милонов. Однако они «не имеют серьезной поддержки у населения, победить вряд ли могут».

— Но в Петербурге, к сожалению, в муниципальные органы власти прошла яблочная фракция гомосексуалистов. И на заседании муниципального совета один тайно известный сексуальными скандалами человек выставляет флаг (ЛГБТ — прим. «ВМ»). Поэтому муниципальный совет прекратил там работать. Все там поглощены однополыми любовными историями. Такие люди проходят, — пожаловался парламентарий.

Виновником того, что в США начали приходить во власть трансгендеры, был бывший президент Барак Обама, полагает депутат ГД.

— Это же Обамка придумал. Легализовал наркотики. Соответственно, люди принимают решения под гашишем. Поскольку Демократическая партия опустилась в чертовскую вакханалию, то эти искажения мы будем видеть и в будущем. Когда мы обсуждаем политические программы, в России мы обсуждаем то, что у него в голове, а не в трусах, — сказал он.

Милонов считает, что представители ЛГБТ-сообщества могут жить и работать где хотят, лишь бы не выставляли напоказ свою сексуальную принадлежность.

Ранее стало известно, что на выборах в Сенат в Делавэре победила трансгендер по имени Сара Макбрайд. Это первый трансгендер, избранный на такую должность в США.

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