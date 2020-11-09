Вирус гриппа: чем он опасен и как защититься

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 400 тысяч жителей столицы в этом году сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах. Главный врач диагностического центра № 5 Павел Гуляев рассказал «Вечерней Москве», чем опасен этот вирус и как от него можно защититься.

— Павел Владимирович, как передается грипп?

— Основной путь передачи — воздушно-капельный, то есть во время разговора человек, зараженный вирусом, выделяет капельки слюны, которые попадают в окружающий воздух. Если воздух неподвижный, теплый, сухой, то вирус длительно сохраняется в нем и человек здоровый может заразиться. Также подхватить вирус можно контактным способом. Например, когда мы кашляем, то рукой прикрываем рот, а затем жмем кому-то руку, и человек, получив вирусные частицы уже на свои руки, может дотронуться до своего лица, глаз — то есть слизистых оболочек.

— Чем грипп опаснее обычной ОРВИ?

— В первую очередь он опаснее тяжестью протекания болезни. Обычная острая респираторная вирусная инфекция сопровождается поражением носоглотки, подъемом температуры, и чаще всего ухудшения не происходит. Грипп же начинается более резко, дает более выраженную температуру, появляются мышечные и головные боли. Самое печальное, что грипп может давать массу осложнений, в том числе могут развиваться энцефалиты, миокардиты, вирусные пневмонии. Грипп часто провоцирует сопутствующие заболевания.

— Почему именно в офисах существует опасность заразиться гриппом?

— Это тесно связано с путем передачи вируса, о котором я говорил ранее. Если большая скученность народа, то с выделенными вирусными частицами проконтактирует много людей. Также роль играет то, что в помещениях воздух практически неподвижен, даже если их проветривают. Наибольшую опасность представляют офисы с плохой рециркуляцией воздуха. Именно поэтому правительство Москвы сейчас обязало не менее 30 процентов сотрудников перевести на удаленный режим работы, чтобы как можно меньшее количество людей находились в замкнутых помещениях и контактировали друг с другом.

— Как обезопасить себя?

— На случай, если вы будете контактировать с заболевшим человеком, вы должны быть защищены. Обязательно носите маску, потому что она останавливает попадание слюны и капель с вирусом в ваш организм. Также стоит избегать рукопожатий, а дотрагиваться до каких-то поверхностей и предметов нужно в перчатках. И обязательно обрабатывайте руки антисептиком, а также регулярно мойте их с мылом. Источник вируса — это человек, и чем меньше людей присутствуют вокруг вас, тем меньше шансов заболеть. Отдельно скажу, что маска — это не панацея. Носить ее должны прежде всего зараженные люди, но, поскольку мы можем не знать, что заболели, симптомы могут еще не проявиться, то носить маску нужно всем. И, конечно, самый надежный способ — это прививка. Вакцинация от гриппа продолжается, мобильные пункты завершили свою работу, но по-прежнему сделать прививку можно в поликлинике. Также в Москве есть возможность вызвать мобильную бригаду для вакцинации прямо на рабочее место. Все подробности организации выездной вакцинации от гриппа можно узнать на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы.

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