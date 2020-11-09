Новые выделенные полосы заработают на дорогах Москвы 23 ноября

Фото: «Вечерняя Москва»

На дорогах Москвы появятся 14 новых выделенных полос для общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы в понедельник, 9 ноября.

Общая длина полос составит 7,5 километра. По участкам, где появятся «выделенки», двигаются 105 маршрутов. Каждый день ими пользуются порядка 250 тысяч человек.

— Мы сделали новые участки, чтобы дать приоритет общественному транспорту там, где есть серьезные затруднения движения. После их введения задержки и отставание от графика наземного транспорта будут минимизированы, а пассажирам не придется долго ждать, — цитирует пресс-службу Дептранса ТАСС.

Выделенные полосы заработают 23 ноября. Водителям личных авто напомнили, что за использование «выделенок» положен штраф — три тысячи рублей.

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