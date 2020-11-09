Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения композитора Александру Пахмутову, которой в понедельник, 9 ноября, исполнился 91 год. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин назвал Пахмутову человеком огромного таланта и обаяния. По его мнению, композитор является ярким примером преданности искусству для многих поколений.

— С вашим именем связана эпоха развития отечественной эстрады, каждая ваша песня — это рассказ о мире, любви, стойкости и дружбе, — говорится в поздравительной телеграмме.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Она является автором около 400 песен, среди которых «Надежда», «И вновь продолжается бой», «Беловежская пуща». В 1984 году Пахмутовой присвоили звание народной артистки СССР, в 1990-м — Героя Социалистического Труда. Она также награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986). Пахмутова удостоена российских орденов «За заслуги перед Отечеством» III, II и I степени (2014, 1999, 2009).

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