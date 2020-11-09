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Дизайнер дала советы, как обустроить дом во время коронавируса
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Дизайнер дала советы, как обустроить дом во время коронавируса

Елена Плешивцева

Общество

Дизайнер Инна Каминская дала советы, как обустроить дом во время коронавируса, в беседе с ФАН.

По мнению специалиста, во время COVID-19 россияне стали благоустраивать свое жилье.

— Большой фокус теперь направлен на детали и бытовой «умный комфорт». Начиная с функциональных гардеробных и кладовых и заканчивая обычным ящиком на кухне. Все должно быть максимально функционально и продуманно. Внезапно те мелкие неприятности, на которые раньше мы не обращали внимания в течение многих лет, стали серьезными проблемами. И их стало необходимо исправить либо избежать при проектировании, — уточнила Каминская.

Люди стали уделять много внимания комнатам, в которых предусмотрены личная зона и камерность. В таком помещении можно расслабиться и побыть наедине с собой. Также дизайнер отметила, что если члены семьи проводят много времени за работой из дома, важно иметь изолированный домашний офис.

Ранее врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал о самоизоляция в отдельной комнате во время коронавируса. По мнению врача, изоляция одного человека в квартире не поможет избежать заражения остальным членам семьи. Это связано с тем, что санузел и кухня все равно будут общими, поэтому вероятность заражения очень велика, сообщает Nation News.

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