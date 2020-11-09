Девушка рассказала, как выжила после бойни на вечеринке в Екатеринбурге

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Девушка, чудом выжившая в результате убийств во время вечеринки в Екатеринбурге, рассказала об ужасах случившегося, передает «Телеканал 360».

— Моя подруга нашла объявление на фейковой странице Дмитрия с приглашением создать компанию на «Вписках Екатеринбурга». Мы договорились и приехали туда. Посидели, отдохнули, — сообщила Светлана.

После она подчеркнула, что мужчины произвели хорошее впечатление на школьниц, рассказывая о том, чем они занимаются и где работают. Затем мужчины — Дмитрий и Антон — решили «разбавить» вечер изрядным количеством алкоголя и наркотическими средствами, которые они подсыпали девушкам в напитки. В итоге один из них зашел в комнату с автоматом российского производства «Сайга» с предложением «поиграть». Дмитрий выстрелил в подругу Светланы, а затем убил и своего друга Антона. Труп по случайному стечению обстоятельств упал на девушку, и мужчина подумал о том, что убил их обоих. Позже Дмитрий ушел на кухню, где он совершил самоубийство.

Светлана призналась, что решила притвориться мертвой до приезда сотрудников полиции, так как была уверена в том, что если бы она подала признаки жизни, то он бы «положил» ее вместе с ними.

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