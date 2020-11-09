Подозреваемого в убийстве сослуживцев солдата-срочника задержали под Воронежем

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Правоохранители задержали солдата-срочника Антона Макарова, который подозревается в убийстве трех сослуживцев в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Солдата нашли живым.

— В настоящее время с ним проводятся следственные действия, — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.

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Стрельба на аэродроме в Воронежской области

Примерно в 05:00 в понедельник, 9 ноября, солдат-срочник одной из воинских частей Воронежской области напал на должностных лиц, которые пришли с проверкой. Злоумышленник присвоил себе оружие офицера и сбежал, при этом убив трех военных, подтвердили в пресс-службе ЗВО. В СК уточнили, что одного человека подозреваемый убил топором, двух остальных он застрелил, отобрав оружие у другого солдата.

По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт солдата с вышестоящим по званию.

СМИ писали, что происшествие имело место на воронежском военном аэродроме Балтимор. В Минобороны эти сведения не подтвердили и не опровергли. Позже СК назвал имя срочника. Его зовут Антон Макаров. Для поимки подозреваемого был объявлен план «Перехват».

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