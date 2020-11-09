«Стремлюсь к идеалу»: звезда «Кривого зеркала» вновь собирается убирать лишний вес

Фото: YouTube.com / Россия 1

Звезда «Кривого зеркала», комик Александр Морозов полюбился российской публике за свой образ «забавного толстяка». Однако все это уже в прошлом, потому как год назад юморист перенес операцию по уменьшению объема желудка. Совсем недавно он вновь решил лечь под хирургический нож.

— Гастрошунтирование, которое мне провели, — обратимая операция, то есть все можно вернуть на свои места, но мне настолько комфортно в нынешнем теле, что я не хочу ничего менять. Мало того, я перенес еще одну операцию — хирурги по моей просьбе сузили соустье желудка. Так что стремлюсь к идеалу, буду худеть, — признался юморист.

Также Морозов рассказал о том, что раньше он весил 140 килограммов, а сейчас 95, при этом не испытывает никакого дискомфорта с лишним весом. Александр объяснил одну из причин, по которой он решился на данную операцию, сказав, что у полных мужчин падает тестостерон, который отражается на творческих способностях сильного пола, передает Starhit.

— Просто становишься куском сала с глазами, а сейчас я молод и прекрасен, — подчеркнул комик.

Кроме того, звезда уточнил, что стал есть меньше сладкого и теперь может ограничивать себя в своем любимом лакомстве — шоколаде. Однако, с его слов, ничто не проходит бесследно — Александру приходится пить значительное количество витаминов, чтобы поддерживать организм в тонусе.

Читайте также: Коуч объяснила, как перестать комплексовать из-за внешности