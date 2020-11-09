Для школьников Москвы пройдут онлайн-занятия от ведущих вузов столицы

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Московских школьников приглашают на онлайн-занятия от ведущих вузов — национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. В их рамках можно научиться картографированию города и узнать, какие функциональные объекты создаются из простых бытовых отходов. Мероприятия пройдут при поддержке Городского методического центра.

Во вторник, 10 ноября, в 16:30 на мероприятии «Дегазация Земли в Арктике: дистанционные и экспедиционные исследования выбросов газа на термокарстовых озерах» школьникам расскажут о важнейших интересах России в Арктике и современных направлениях в исследовании этого региона. Также на лекции выступит полярник, участник ежегодных экспедиций на Ямал.

В это же время на мастер-классе «Интернет вещей: проекты, доступные каждому» юные москвичи познакомятся с проектами в области интернета вещей. Ребята узнают, чем сегодня можно удивить своих близких и друзей, а также с тем, какие невероятные гаджеты появятся в ближайшем будущем. Мероприятие подготовил национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

В среду, 11 ноября, в 16:30 на практическом занятии «Картографирование и мониторинг объектов городской инфраструктуры. Геоэкобрендинг тенденций развития города будущего» участники изучат методику создания карт мониторинга объектов городской инфраструктуры, рассмотрят классификацию карт природопользования, познакомятся с понятием «геоэкобрендинг», а также узнают о тенденциях развития города будущего. Занятие проведет доцент Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

В четверг, 12 ноября, в 16:00 пройдет лекция «Вторичное использование и дизайн». На мероприятии ученики узнают, какие функциональные объекты можно создавать из простых бытовых отходов, а также изучат, из каких стадий состоит дизайн-процесс. Школьники познакомятся с дизайнерами и инженерами и придумают собственные функциональные дизайн-проекты. Мероприятие подготовил национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». В этот же день в 16:30 пройдет лекция «Геоэкология: экодиагностика и экологический каркас территории». Спикер расскажет о том, что такое геоэкология, каковы ее направления, свойства и процессы. Лекцию проведет преподаватель Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

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Экскурсию онлайн организуют сотрудники мемориального музея Александра Скрябина