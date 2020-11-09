СК подтвердил информацию об обнаружении двух тел в подмосковной сауне

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В подмосковном городе Пушкино на территории сауны обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ольга Врадий.

По данным СК, с места происшествия была изъята пустая бутылка из под алкогольных напитков и другие предметы. Предварительной причиной смерти двух человек стало утопление.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Суд арестовал сбившего двух человек в Наро–Фоминске водителя