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СК подтвердил информацию об обнаружении двух тел в подмосковной сауне
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СК подтвердил информацию об обнаружении двух тел в подмосковной сауне

Кирилл Николаев

Руслан Давлетшин

Происшествия

В подмосковном городе Пушкино на территории сауны обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ольга Врадий.

По данным СК, с места происшествия была изъята пустая бутылка из под алкогольных напитков и другие предметы. Предварительной причиной смерти двух человек стало утопление.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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