Бельгия собирается ввести «третий пол» в свидетельстве о рождении

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Правительство Бельгии намерено ввести, помимо мужского и женского пола, альтернативный вариант половой принадлежности, под названием X.

Министр юстиции Винсент ван Квикенборн рассказал о том, что этот «чувствительный» общественный вопрос будет урегулирован в ближайшие сроки. В связи с этим федеральный парламент планирует инициацию «открытого и свободного» обсуждения деталей предстоящих изменений в законодательстве, передает РЕН ТВ.

Напомним, что ранее в Бельгии женщина-трансгендер Петра де Суттер была назначена вице-премьером страны. Данное событие стало первым случаем в Европе, когда трансгендер занял столь высокий пост. К слову, Петра никогда не скрывала своей транс-идентичности.

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