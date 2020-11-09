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Бельгия собирается ввести «третий пол» в свидетельстве о рождении
Фото: sxc.hu

Бельгия собирается ввести «третий пол» в свидетельстве о рождении

Захар Чайченко

Происшествия

Правительство Бельгии намерено ввести, помимо мужского и женского пола, альтернативный вариант половой принадлежности, под названием X.

Министр юстиции Винсент ван Квикенборн рассказал о том, что этот «чувствительный» общественный вопрос будет урегулирован в ближайшие сроки. В связи с этим федеральный парламент планирует инициацию «открытого и свободного» обсуждения деталей предстоящих изменений в законодательстве, передает РЕН ТВ.

Напомним, что ранее в Бельгии женщина-трансгендер Петра де Суттер была назначена вице-премьером страны. Данное событие стало первым случаем в Европе, когда трансгендер занял столь высокий пост. К слову, Петра никогда не скрывала своей транс-идентичности.

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#Бельгиягендерная принадлежностьЛГБТ
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