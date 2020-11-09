Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новый природный заказник создали в Подмосковье
Фото: Оксана Пучинина, «Вечерняя Москва»

Новый природный заказник создали в Подмосковье

Елена Плешивцева

Общество

Новый заказник «Чередовский» появится в Волоколамском округе, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

— При обследовании территории на стадии проектирования заказника специалисты зафиксировали большое видовое разнообразие флоры и фауны. Здесь обитает 64 вида позвоночных животных, в том числе охраняемые на территории области черный коршун, серый журавль, трехпалый дятел и кедровка, — уточнила заместитель министра Ирина Стальнова.

Изначально запланированную площадь заказника увеличат в три раза, так как ученые выявили на территории ценные экосистемы. Территория заказника включает в себя большое количество холмов протяженностью от 400 метров до километра, а также переходных и верховых болот, сообщает «Радио 1».

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что программа «Экология и окружающая среда Подмосковья» получит в новом году более 10 миллиардов рублей. Как заявила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, несмотря на ситуацию с коронавирусом, вопросы экологии остаются важными для региона.

В Ивановской области начал действовать социальный проект «Дед плохому не научит». Как сообщает ОТР, проект основан на передаче опыта старшего поколения детям. Пенсионеры-наставники проводят для ребят мастер-классы: рассказывают, как ухаживать за животными, сажать и белить деревья.

Читайте также: Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect

Подмосковьеприродазаказник
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте