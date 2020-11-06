Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect

Фото: freepik.com

Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта прокладки трансарктической подводной линии связи из Европы в Азию. Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» прибыло во Владивосток после завершения экспедиции.

В июне «МегаФон» заключил трехлетний меморандум о сотрудничестве с Росгеологией, которая стала ключевым партнером в проведении морских исследований.

Проект Arctic Connect свяжет волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85 процентов населения. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика, обеспечив самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить качественной связью Арктику и Дальний Восток.

— За 105 дней уникальной экспедиции, стартовавшей в конце июля в Санкт-Петербурге, судно «Профессор Логачев» преодолело около 16 тысяч километров. Оно успешно выполнило съемку дна на участках трассы подводной волоконно-оптической линии связи в акватории шести морей: Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова, — отметил генеральный директор — председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков. — В сложных условиях Арктики слаженная работа и профессионализм проектной команды позволили преодолеть все трудности и завершить работы с существенным опережением сроков.

Во время экспедиции были изучены самые сложные участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью 6500 километров. Исследования включали в себя наблюдения дистанционными геофизическими методами, не наносящими ущерба экологии: промер глубин воды многолучевым эхолотом, площадная гидролокационная съемка дна и изучение строения верхней толщи донных осадков акустическим профилографом. Работы проводились на участках глубиной от 30 до 613 метров.

— Первый этап работ завершен. Собранные в ходе экспедиции данные будут обработаны специалистами Росгеологии в течение зимы–весны 2020–2021 годов. В следующем году мы проведем второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте. Полученные результаты позволят нам выбрать оптимальный вариант прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России, а также определить места строительства отводов на берег, — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.