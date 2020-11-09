Адвокат Конкина сообщила о результатах экспертизы по делу о смерти дочери актера

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Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что дочь актера Владимира Конкина София перед смертью не употребляла никаких психотропных веществ. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщила адвокат Юлия Нитченко, которая представляет интересы отца погибшей.

По ее словам, специалисты нашли в крови умершей небольшое количество алкоголя.

— В сильном состоянии опьянения она не находилась. Точная причина ее гибели должна стать известна после ряда дополнительных экспертиз, — цитирует адвоката ТАСС.

Нитченко добавила, что эксперты выяснили, что девушка погибла от асфиксии, вызванной попаданием воды в ее дыхательные пути при купании в бассейне.

Напомним, об инциденте с Софией Конкиной стало известно 22 сентября. По данным следствия, ее госпитализировали из фитнес-клуба в центре Москвы. На следующий день она умерла. Семья артиста отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.

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