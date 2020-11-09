Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Адвокат Конкина сообщила о результатах экспертизы по делу о смерти дочери актера
Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Адвокат Конкина сообщила о результатах экспертизы по делу о смерти дочери актера

Кирилл Николаев

Происшествия

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что дочь актера Владимира Конкина София перед смертью не употребляла никаких психотропных веществ. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщила адвокат Юлия Нитченко, которая представляет интересы отца погибшей.

По ее словам, специалисты нашли в крови умершей небольшое количество алкоголя.

— В сильном состоянии опьянения она не находилась. Точная причина ее гибели должна стать известна после ряда дополнительных экспертиз, — цитирует адвоката ТАСС.

Нитченко добавила, что эксперты выяснили, что девушка погибла от асфиксии, вызванной попаданием воды в ее дыхательные пути при купании в бассейне.

Напомним, об инциденте с Софией Конкиной стало известно 22 сентября. По данным следствия, ее госпитализировали из фитнес-клуба в центре Москвы. На следующий день она умерла. Семья артиста отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.

Читайте также: «Даже не позвонил»: сын Конкина рассказал, за что никогда не простит своего отца

смертьдочьэкспертизы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте