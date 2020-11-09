Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали на санитарном вертолете МАЦ
Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали на санитарном вертолете МАЦ

Кирилл Николаев

Происшествия

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали из ТиНАО на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.

На площадку «Конаково» пациентку доставила машина скорой помощи. Женщину эвакуировали в столичную больницу на санитарном вертолете.

Врачи Центра экстренной медицинской помощи сопровождали пациентку на борту. Они поддерживали и контролировали состояние пострадавшей.

Читайте также: Сообщение СМИ о сбитой насмерть женщине оказалось ложным

больницаТиНАОсанитарный вертолет
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте