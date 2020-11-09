Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали на санитарном вертолете МАЦ

Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали из ТиНАО на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.

На площадку «Конаково» пациентку доставила машина скорой помощи. Женщину эвакуировали в столичную больницу на санитарном вертолете.

Врачи Центра экстренной медицинской помощи сопровождали пациентку на борту. Они поддерживали и контролировали состояние пострадавшей.

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