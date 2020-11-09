Сообщение СМИ о сбитой насмерть женщине оказалось ложным

В полиции опровергли новость о смертельном наезде на женщину в Москве / Фото: Денис Кондратьев

Россия, Москва, Саянская улица Карта всех событий

Дежурный офицер ГУ МВД России по городу Москве заявил, что сообщения новостных СМИ о якобы имевшем место ДТП на востоке Москвы, в результате которого автомобилем Land Rover на улице Саянской была насмерть сбита 63-летняя женщина, не соответствуют действительности.

Ранее сообщали об аресте сбившего двух человек в Наро-Фоминске водителя.

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