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Сообщение СМИ о сбитой насмерть женщине оказалось ложным
В полиции опровергли новость о смертельном наезде на женщину в Москве / Фото: Денис Кондратьев

Сообщение СМИ о сбитой насмерть женщине оказалось ложным

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Саянская улица Карта всех событий

Дежурный офицер ГУ МВД России по городу Москве заявил, что сообщения новостных СМИ о якобы имевшем место ДТП на востоке Москвы, в результате которого автомобилем Land Rover на улице Саянской была насмерть сбита 63-летняя женщина, не соответствуют действительности.

Ранее сообщали об аресте сбившего двух человек в Наро-Фоминске водителя.

Читайте также: ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на Чоботовской улице в Москве

наезд#ошибкаДТП
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