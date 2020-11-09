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Столичная полиция задержала подозреваемого в краже телефона у пассажирки метро
Фото: pixabay.com

Столичная полиция задержала подозреваемого в краже телефона у пассажирки метро

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, метро Домодедовская Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в хищении телефона у пассажирки метрополитена на станции «Домодедовская». Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

С заявлением в полицию обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что в вагоне поезда на станции метро «Домодедовская» в момент закрытия дверей мужчина вырвал у нее из рук телефон и скрылся. Сумма материального ущерба составила более 65 тысяч рублей.

Подозреваемого удалось задержать в подъезде жилого дома на юге столицы. Им оказался 36-летний приезжий. У мужчины изъяли похищенный телефон. Подозреваемый находится в отделении полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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