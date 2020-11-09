Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сын Михаила Борисова рассказал, почему сыграл свадьбу сразу после смерти отца
Фото: mihailborisov.ru / Официальный сайт Михаила Борисова

Сын Михаила Борисова рассказал, почему сыграл свадьбу сразу после смерти отца

Захар Чайченко

Звезды

У недавно скончавшегося ведущего передачи «Русское лото» Михаила Борисова остался сын — Вениамин. Единственный наследник телеведущего решил сыграть свадьбу сразу после похорон отца, чем немало удивил СМИ и общественность.

— Тогда еще 40 дней не прошло, значит, душа где-то рядом. Перед свадьбой мы съездили на кладбище и пригласили его, чтобы он своим духом присутствовал. Хотели, чтобы он был с нами, чтобы все видел. Все было тепло и душевно, — признался Вениамин в эфире телепередачи «Однажды...», передает издание «7Дней».

Кроме того, Борисов сообщил, что он со своей супругой, 26-летней Алсу Сулеймановой, актрисой театра Армена Джигарханяна, запланировали свадьбу задолго до кончины отца. По причине смерти Михаила Борисова звездная пара решила перенести свадьбу, чтобы не нарушать траур, однако не стала этого делать после уговоров родственников.

Напоминаем, что телеведущий Михаил Борисов скончался 19 сентября на 72-м году жизни.

Читайте также: Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

свадьбасынМихаил Борисов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте