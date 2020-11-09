Сын Михаила Борисова рассказал, почему сыграл свадьбу сразу после смерти отца

Фото: mihailborisov.ru / Официальный сайт Михаила Борисова

У недавно скончавшегося ведущего передачи «Русское лото» Михаила Борисова остался сын — Вениамин. Единственный наследник телеведущего решил сыграть свадьбу сразу после похорон отца, чем немало удивил СМИ и общественность.

— Тогда еще 40 дней не прошло, значит, душа где-то рядом. Перед свадьбой мы съездили на кладбище и пригласили его, чтобы он своим духом присутствовал. Хотели, чтобы он был с нами, чтобы все видел. Все было тепло и душевно, — признался Вениамин в эфире телепередачи «Однажды...», передает издание «7Дней».

Кроме того, Борисов сообщил, что он со своей супругой, 26-летней Алсу Сулеймановой, актрисой театра Армена Джигарханяна, запланировали свадьбу задолго до кончины отца. По причине смерти Михаила Борисова звездная пара решила перенести свадьбу, чтобы не нарушать траур, однако не стала этого делать после уговоров родственников.

Напоминаем, что телеведущий Михаил Борисов скончался 19 сентября на 72-м году жизни.

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